Mesmo diante da pandemia,não deverá faltar carne em Sena Madureira

Mesmo diante da pandemia causada pela Covid-19, o abastecimento de carne bovina no mercado de Sena Madureira continua normalizado. Na cidade, está em funcionamento o FrigoRios que trabalha dentro das normas sanitárias exigidas pelo Idaf.

De acordo com Ivan Rios, proprietário do Frigorífico, o abate de bovinos é feito com regularidade para que o consumidor não fique desassistido. Ele destacou que a maior dificuldade foi encontrada na época do inverno, principalmente porque os ramais não oferecem acesso para o transporte de animais, mas agora com a chegada do verão, a tendência é melhorar a situação. “Estamos trabalhando para não faltar carne em Sena Madureira”, destacou.

Por outro lado, verifica-se que o consumo diminuiu consideravelmente, por isso, em algumas casas de carne, houve redução de 0,50 centavos no preço do produto, basta o consumidor pesquisar.

Antes da pandemia, eram abatidos diariamente entre 25 a 30 bovinos, mas esse número diminuiu em razão da diminuição no consumo.

Edinaldo Gomes

Deixe seu comentário

comentários