Mesmo com chuvas, nível do rio Iaco está abaixo da cota de alerta

Edinaldo Gomes

Apesar das frequentes chuvas que vêm atingindo a região de Sena Madureira, o nível das águas do rio Iaco ainda está longe de atingir a cota de alerta que é de 14 metros. Segundo informações da Defesa Civil Municipal, neste sábado, 28, o nível amanheceu em 9,18 metros, faltando mais de 4 metros para alcançar o índice crítico.

O representante da Defesa Civil em Sena, Carlos Dávila, confirmou que nos últimos dias, o rio vem apresentando vazante sequencial. “Ao que tudo indica, teremos uma virada de ano tranquila aqui em Sena Madureira com relação a cheia do rio Iaco. Mesmo assim, estamos com o plano de contingência pronto para qualquer eventualidade nos meses seguintes. Esperamos em Deus que não haja alagação em nossa cidade, pois o sofrimento é grande”, comentou.

Historicamente a maior cheia dos últimos tempos em Sena Madureira se deu em 1997, ou seja, há 22 anos. Naquela época, o nível ultrapassou os 19 metros, desabrigando centenas de famílias.

Deixe seu comentário

comentários