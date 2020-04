Menino de oito anos é picado por cobra jararaca na zona rural de Sena Madureira

Por: Edinaldo Gomes

Integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira resgataram nesta segunda-feira (27), um menino de apenas oito anos de idade que foi picado por uma cobra jararaca.

De acordo com informações dos Bombeiros, a ocorrência foi registrada no ramal do 20, Gleba São Jorge, km 14, mas em face da falta de acesso pelo ramal, a criança foi levada para a margem do rio Purus. Em ato contínuo, pegou passagem em uma embarcação particular, sendo encontrada pelos Bombeiros em um determinado tempo da viagem.

Transportado em uma voadeira até o porto de Sena Madureira, o menino foi levado em seguida para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes onde recebeu os devidos atendimentos.

Familiares confirmaram que o local da picada estava muito inchado, porém, apesar disso a vítima conseguiu sobreviver.

