Menino ateia fogo em colchão e chamas consomem casa completamente em Sena Madureira

Uma residência localizada na altura do quilômetro 27, ramal Linha seca, zona rural de Sena Madureira, foi completamente consumida por um incêndio nesta quarta-feira (26). As informações apontam que um menino ateou fogo no colchão e as chamas se espalharam rapidamente para os cômodos da casa.

Na tentativa de debelar o fogaréu, um rapaz de 22 anos acabou sofrendo queimaduras no pé e nas pernas e foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital João Câncio Fernandes.

De acordo com o cabo Isaías, do Corpo de Bombeiros de Sena, a equipe ainda esteve no local, mas não deu tempo de salvar nada. “A casa foi totalmente destruída. Ainda bem que não teve vítima fatal. A gente pede sempre que os pais fiquem de olho nas crianças para que casos dessa natureza não voltem a se repetir”, comentou.

