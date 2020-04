Menina de 12 anos é vítima de estupro no ramal do ouro, em Sena Madureira

Um crime considerado hediondo foi praticado no último final de semana na zona rural de Sena Madureira. Uma menina de apenas 12 anos de idade, moradora no ramal do ouro, km 38 da BR-364, sentido Sena a Rio Branco, foi vítima de estupro.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o criminoso atraiu a menor para dentro da mata sob o pretexto de que iria pegar uma bolsa. Em ato contínuo, utilizando de superioridade da força deu um mata-leão na menina e praticou o ato, deixando-a muito machucada.

O Conselho Tutelar de Sena Madureira foi comunicado do caso e em seguida acionou a Polícia Militar. Os PMs se deslocaram até o ramal do ouro, onde realizaram várias buscas, mas não conseguiram localizar o criminoso. “Já temos a identificação do mesmo e estamos trabalhando para prendê-lo”, comentou o Tenente Fábio Diniz.

A ocorrência deixou não somente a família da vítima revoltada como também os próprios moradores do ramal do ouro que esperam que o acusado seja preso e enquadrado nos rigores da lei.

