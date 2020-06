Membros de facção criminosa são presos com armas e moto roubada

Samuel Ferreira de Oliveira, 22 anos, foi preso e um adolescente foi apreendido por roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, na noite desta sexta-feira (12), no Ramal da Piçarreira, no município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) estava fazendo um patrulhamento de rotina, quando os militares receberam uma denúncia anônima que membros da facção Comando Vermelho estavam realizando vários roubos na região.

Contil

Deixe seu comentário

comentários