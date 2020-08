Contilnet

Uma cobra sucuri, de quase 100 kg e medindo 6 metros de comprimento, foi encontrada nesta sexta-feira (28), no Rancho V5, no interior de Sena Madureira.

Após ser capturada pelos peões da fazenda, que conseguiram contê-la, ela foi levada pelos agentes do Corpo de Bombeiros, que foram acionados.

de acordo com informações, do Quartel do Corpo de Bombeiros a sucuri será levada para Rio Branco.

