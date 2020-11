Mazinho Serafim, o gigante do Vale do Yaco poderá ser o primeiro Deputado Federal eleito por Sena

É público e notório que o Prefeito Mazinho Serafim hoje é considerado o melhor e maior articulador político do Vale do Yaco. Entrou na política pela primeira vez e conseguiu se eleger deputado estadual, depois conseguiu eleger sua irmã Marileide Serafim, deputada estadual, em seguida conseguiu se eleger para prefeito da terceira maior cidade do estado.

Dois anos depois elegeu sua esposa Meire Serafim, a deputada mais votada do Acre, e agora recentemente conseguiu eleger a maioria de vereadores ligados à sua pessoa e se reelegeu novamente prefeito, derrubando todas as lideranças conhecidas na política de Sena Madureira. Considerando esse histórico de vitórias, tudo leva a crê, que em 2022 ele poderá disputar uma vaga na câmara federal e sem sombra de dúvida, Sena poderá ter em sua história o primeiro representante na esfera federal.

Caso isso venha se concretizar, o sortudo será o seu vice prefeito, Gilberto Lira que irá ganhar de mão beijada dois anos como prefeito titular do terceiro colégio eleitoral do estado.

Ronaldo Duarte

