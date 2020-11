Mazinho já abençoou; Alípio Gomes será reconduzido novamente à Presidência da Câmara de Sena Madureira.

Alípio Gomes atual Presidente da Câmara de Vereadores do município de Sena Madureira foi reeleito como o terceiro mais votado no município, contabilizando nas urnas 786 votos pelo MDB, partido do atual prefeito reeleito Mazinho Serafim. De acordo com nossa fonte Alípio será reconduzido novamente para conduzir os trabalhos legislativos até 2022.

A confirmação foi repassada a nossa reportagem por uma fonte segura que ainda garantiu que as únicas mudanças só ocorreram na primeira e segunda secretaria e também na vice-presidência da casa.

Não se pode negar que Alípio Gomes tem sido um vereador atuante perante a população, a prova disso é que foi reeleito como o terceiro mais votado do MDB.

Nossa reportagem fez a seguinte pergunta a nossa fonte.

Como você tem tanta certeza que Alípio será mesmo reconduzido à presidência e a oposição não vai se movimentar?

Resposta: Rapaz o prefeito Mazinho Serafim já decidiu, até contou os votos da sua base, que é maioria eleita, totalizando 7 vereadores com chance de vim mais um compor a base de apoio totalizando 8 votos. Finalizou

Só resta esperar a votação que de fato decidirá a formação da nova mesa diretora que ocorrerá no final do ano, durante o ato de posse dos novos vereadores eleitos.

Ronaldo Duarte

