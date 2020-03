Mau sinal: Moradores de Sena Madureira se aglomeram em Bancos e Lotérica

Redação Senaonline.net

Muitos moradores da cidade de Sena Madureira não estão levando ao ‘pé da letra’ as recomendações dadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) com relação ao Coronavírus, doença que já infectou 41 pessoas no Acre.

Na manhã desta segunda-feira (30), verificou-se aglomeração de pessoas em uma agência bancária de Sena como também em uma Casa Lotérica, demonstrando a pouca preocupação por parte dos moradores.

O autônomo José Francisco, residente no Bairro Florentino, fez registros fotográficos da movimentação no centro da cidade. “Muita gente aqui no Bradesco, Casa Lotérica lotada e Banco do Brasil também. Muita gente próxima uma da outra. As pessoas não estão tomando cuidado e parece alheias ao perigo. Aqui na Lotérica peguei a senha 181, resolvi ficar do lado de fora. É bom as autoridades verificar essa situação”, comentou.

A reportagem do Senaonline.net também recebeu informações de que lojas de confecções estariam funcionando normalmente, contrariando um Decreto baixado pelo Estado. Com relação ao descumprimento do Decreto, a Polícia Militar informou que vai fiscalizar a situação.

Em Sena Madureira, segundo dados do Hospital João Câncio Fernandes, existem sete casos suspeitos de Coronavírus, porém, o resultado final ainda não foi divulgado.

