Manoel Urbano resiste à Covid-19; Nenhum caso registrado até agora

A cidade de Manoel Urbano, localizada no Vale do Purus, é uma das poucas cidades Acreanas que ainda não tem casos confirmados da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. No Boletim epidemiológico emitido nesta terça-feira (19), pela Secretaria Municipal de Saúde, o município aparece apenas com 18 casos notificados, sendo que desse total 17 já foram descartados e há apenas 1 em análise laboratorial.

De acordo com o prefeito Tanízio Sá, do MDB, várias medidas duras foram tomadas para evitar principalmente a entrada de visitantes em Manoel Urbano. Além disso, Taxistas, mototaxistas e outros profissionais que trabalham com fretes estão proibidos de sair da cidade. “Manoel Urbano foi um dos primeiros municípios do Acre a tomar medidas de contenção. Aqui só sai e entra se for questão de saúde”, comentou o prefeito.

Ele informou que a Prefeitura está adquirindo duas cabines de desinfecção para instalar na cidade até a próxima semana. “Essas cabines funcionam dentro de um pequeno túnel e desinfeta 7.100 pessoas”, completou.

