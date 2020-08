Manoel Urbano: Infratores correm com medo da Polícia e deixam pra trás mais de mil reais

Redação Senaonline.net

A Polícia Militar da cidade de Manoel Urbano realizou várias apreensões de entorpecentes e dinheiro neste último final de semana, nos Bairros Cohab e Antônio Dias. Um menor infrator foi encaminhado para a Delegacia enquanto que os demais envolvidos conseguiram escapar do cerco.

No Bairro Antônio Dias, ao verificar a aproximação da polícia, os infratores fugiram pulando várias cercas de quintais, porém, a casa onde eles estavam ficou de portas abertas. No local, os policiais militares apreenderam drogas e a quantia de 600 reais em dinheiro vivo, adquirida muito provavelmente com a venda de entorpecentes.

Já no Bairro Cohab, os meliantes se desfizeram de 654 reais em meio aos entulhos. Esse dinheiro também foi apreendido pela PM.

De acordo com informações do 8º BPM, esse trabalho vai continuar ocorrendo com a meta de repelir o tráfico de drogas no vale do Purus.

