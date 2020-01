Manoel Urbano: Garoto de 16 anos encontrado morto em igarapé pode ter sido esquartejado

Da Redação

Um jovem de 16 anos de idade que estava desaparecido da família desde domingo, 12, na cidade de Manoel Urbano foi encontrado hoje já sem vida. A Polícia investiga o caso para saber as circunstâncias da morte, mas tudo leva a crer que o garoto foi esquartejado e jogado dentro de um igarapé.

A mãe da vítima, Kelly Sales, conhecida pelo apelido de “Lôra”, declarou à imprensa que seu filho não pertencia a nenhuma facção criminosa.

Na tarde de hoje em entrevista às Rádios locais, o Tenente Fábio Diniz, da Polícia Militar, confirmou a ocorrência e disse que todas as providências estão sendo tomadas. “Realmente o corpo do jovem foi encontrado, mas ainda não podemos adiantar muitos detalhes. A perícia foi acionada para fazer os trabalhos de praxe. Em se confirmando que tratou-se de uma execução vamos trabalhar para identificar e prender os autores”, comentou.

Populares relataram a nossa reportagem que foram encontrados os braços e as pernas do jovem dentro do igarapé, o que indica que ele foi esquartejado.

