Manoel Urbano: Criança indígena desaparece nas águas do Purus

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Uma criança indígena de apenas 11 meses de vida está desaparecida desde ontem nas águas do rio Purus, na região do município de Manoel Urbano. Conforme o apurado por nossa reportagem, a mesma teria caído no rio durante a noite.

Segundo informações coletadas junto ao Corpo de Bombeiros, a família indígena estava dormindo dentro um barco quando, em determinado momento, seus pais sentiram falta da criança e, desde então, não encontram mais nenhum vestígio sobre seu paradeiro.

Na manhã desta quinta-feira, 30, uma equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou para o local do desaparecimento para trabalhar nas buscas. “Realizamos vários mergulhos, mas até agora não conseguimos encontrar a vítima”, comentou o Sargento C. Queiróz.

As buscas irão continuar nesta sexta-feira.

Deixe seu comentário

comentários