Manoel Urbano: Chapa formada por Aldemar Ferreira e Izaute Vaz é apresentada oficialmente durante convenção

Da redação

Um dos maiores eventos políticos dos últimos anos na cidade de Manoel Urbano foi realizado na noite desta segunda-feira (7). Trata-se da convenção que apresentou oficialmente o pastor Aldemar Ferreira, pré-candidato a prefeito, e Izaute Vaz, pré-candidato a vice-prefeito nas eleições deste ano.

Centenas de pessoas compareceram ao Ginásio Almiro Ferreira, localizado no centro de Manoel Urbano para ouvir de perto as lideranças. O pastor Aldemar e Izaute Vaz irão enfrentar nas urnas o atual prefeito Tanízio Sá.

Aldemar e Izaute entram na disputa dentro de uma grande aliança que conta com seis partidos: Democratas, PSD, PT, PCdoB, PSB e PL.

Ao final da convenção, o Pastor Aldemar agradeceu a presença de todos e disse que tal demonstração representa ânimo para mais esse desafio em sua vida. “O momento é de muita felicidade. Temos um projeto coletivo para Manoel Urbano e vamos detalhar o mesmo ao longo da campanha. Agradeço imensamente a todos os moradores bem como as lideranças aqui presentes”, destacou.

O presidente do Democratas no Acre, Jairo Cassiano, representou o deputado federal Alan Rick no decorrer da convenção. “É com grata satisfação que estamos aqui hoje em Manoel Urbano nessa grande festa da democracia. O Pastor Aldemar e o Izaute são pessoas capacitadas, com todas as credenciais de fazer um bom trabalho”, ressaltou.

Também estiveram presentes na convenção o senador da república, Sérgio Petecão, os deputados estaduais Daniel Zen e Fagner Calegário, além da missionária Antônia Lúcia, Márcio Batista e Cesário Braga.

Deixe seu comentário

comentários