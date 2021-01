Mais três Ruas começam a ser revitalizadas pela Prefeitura Municipal

Por Ricardo Amaral- ASCOM Nos primeiros 14 dias do ano de 2021, a prefeitura de Sena Madureira já está trabalhando a todo vapor para melhorar a malha viária do município. O exemplo disso, a gestão municipal através da secretaria de obras iniciou na tarde de ontem, quarta-feira (13) o trabalho de revitalização de mais 03 Ruas da cidade. Desta feita as ruas contempladas são a Benjamim Constant (Trecho que dar acesso à catraia do bairro Segundo Distrito) a Travessa do Mercado, e a Travessa do Porto do Baba. Nessa primeira etapa está sendo executado o serviço de terraplanagem, e logo em seguida será aplicada a pavimentação com Micro-Revestimento.

O prefeito Mazinho Serafim e o vice-prefeito Gilberto Lira (Ambos do MDB) tem autorizado investimentos na área de mobilidade urbana, no intuito de proporcionar uma melhora considerável na trafegabilidade, e consequentemente ofertar qualidade de vida à população. Além disso, ruas pavimentadas e revitalizadas trazem mais segurança ao trânsito municipal.

As vias acima mencionadas fazem parte do cronograma de obras elaborado para ser executado no decorrer desse ano, onde várias outras ruas da cidade também serão contempladas. Pautada em ofertar melhorias à comunidade em geral, a gestão compromisso com o povo tem trabalhado de forma ininterrupta para atender os anseios dos moradores, e mesmo com a crise desencadeada pela pandemia, o trabalho tem sido sequenciado e cada vez mais as reivindicações da população vão sendo atendidas.

