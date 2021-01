Luto: Empresário de Sena Madureira morre em Rio Branco vítima da Covid-19

Redação Senaonline.net

O município de Sena Madureira amanheceu de luto neste domingo por conta da morte do empresário Nunes Sampaio, vítima da Covid-19.

Segundo informações, ontem ele deu entrada no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, e no mesmo dia foi transferido para Rio Branco em estado considerado grave. Apesar do esforço da equipe médica não foi possível reverter o quadro.

Nunes Sampaio é bastante conhecido em Sena Madureira, pois tinha um empreendimento que funciona há anos próximo ao trevo. Nas redes sociais, muitos amigos estão se solidarizando com a família e lamentando profundamente essa grande perda.

