Luto: Acometido de Covid-19, contador Adiel Teixeira vai a óbito em Rio Branco

O município de Sena Madureira perdeu nesta quinta-feira (2), o contador Adiel Teixeira, 83 anos de idade. Há alguns dias ele se encontrava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em Rio Branco, tentando se recuperar da Covid-19.

Bastante conhecido em Sena Madureira, Adiel Teixeira era pai de sete filhos e proprietário de um Escritório de Contabilidade. Segundo informações, ele tentava se recuperar de uma enfermidade quando foi infectado pelo coronavírus, agravando sobremaneira seu estado de saúde.

“O mundo perdeu um grande homem e eu perdi o melhor ser humano que conheci e que tive a felicidade de poder chamá-lo de pai. O seu legado é imenso, foram muitos os ensinamentos que me passou e pelos quais estarei eternamente grata. Se hoje sou alguém na vida é porque tive um exemplo de um pai batalhador, mas também de um pai conquistador. A minha vida daqui em diante será mais triste por não poder contar com a sua presença, nem com os seus sábios conselhos. Mas, haverá sempre um pouco do meu pai em mim”, escreveu em sua página no facebook, Dayane Teixeira.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentam profundamente a morte de Adiel Teixeira.

