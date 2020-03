Lucas Gomes deixa o IAPEN 

Na manhã desta quarta-feira (11), o ainda diretor do Instituto Penitenciário do Estado do Acre (Iapen), Lucas Gomes, se despediu do cargo por meio de suas redes sociais. Segundo ele, a comunicação de sua saída ocorreu nesta quarta.

“Após quase 14 meses de uma batalha diária à frente do sistema penitenciário acreano, fui informado sobre o meu desligamento, a ser formalizado no diário oficial da próxima quinta-feira, 12”, declarou.

Lucas destacou que foram meses de trabalho ininterrupto que provocou mudanças profundas no sistema penitenciário.

“Mesmo com graves problemas financeiros e um endividamento crônico herdado da gestão passada, mudamos a cara do Instituto imprimindo disciplina e ordem no ambiente prisional. Contratos foram (e estão sendo) revistos no sentido de baixar os custos abaixo da média nacional. Mas ainda há sérios entraves financeiros em decorrência das obrigações do Estado”, explicou.

Gomes disse ainda que a alimentação foi licitada recentemente e deve baixar de R$ 7,67 para R$ 3,57 por refeição, além de armamento e fardamento que estão sendo adquiridos com o Fundo Penitenciário Federal para a categoria.

“No ano passado, formamos quase 200 servidores no curso de Rotinas Penitenciárias e neste ano lançamos uma pós graduação que deve formar 300 servidores do Sistema Penitenciário e segurança pública. Sou grato ao governador Gladson e ao Vice-governador Major Rocha pela oportunidade. Saio com a cabeça erguida e com a convicção de que cumpri o meu dever com coragem, probidade e retidão”, encerrou.

SAIMO MARTINS, DO CONTILNET

