Live no facebook do radialista Ronaldo Duarte tem mais de 1.500 visualizações em menos de 48 horas

O radialista Ronaldo Duarte o boiadeiro derramado, vem movimentando a quarentena nas tardes de domingo na internet das 16 às 18 horas. Recentemente sua Live teve em menos de 48 horas um alcance de aproximadamente 1.600 visualizações, mais de 322 comentários e cerca de 70 compartilhamentos.

Nossa reportagem manteve contato com o radialista que trabalha atualmente na Rádio Difusora Acreana apresentando o Programa Parada Sertaneja das 7 às 8 da manhã de segunda a quinta feira, segundo ele este projeto foi criado através da Empresa Sanfrancisco filmes, administrada pelo empresário Douglas Barros, que teve a ideia de não deixar os ouvintes da capital e do interior sem programação do radialista, trazendo para internet enquanto durar a pandemia do coronavírus.

O próximo programa será apresentado neste Domingo no mesmo horário das 16 às 18 horas.

