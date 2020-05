Live de Jota Alves em Sena promete animar a noite das famílias acreanas nesta sexta

Sena Madureira também terá um de seus tradicionais artistas animando a noite de sexta-feira (12) das famílias acreanas, com os sucessos marcantes. Jota Alves fará uma live especial para você assistir de sua casa.

Com mais de 30 anos de sucesso com a música, o cantor fará a transmissão pelo seu perfil no Facebook, às 19h30 (horário local) que também receberá os compartilhamentos do perfil do ContilNet e dos sites de Sena Madureira (Yaco News, Sena Online e ACPurus).

Jota Alves lembrará os grandes sucessos dos anos 90, que embalaram as principais festividades do município, e cantará também músicas atuais para toda a família.

Não perca!

