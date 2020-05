Líder do governo confirma nome de Bocalom para disputar Prefeitura de Rio Branco

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, deputado Gehlen Diniz, ratificou o nome do ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom, para disputar a Prefeitura de Rio Branco pelo Progressistas. Ele frisou que em reunião com os membros do Partido, estes decidiram por Bocalom.

“Parabenizar a direção do Partido Progressistas pela maturidade e pela escolha de um nome para disputar o cargo de prefeito de rio branco, cujo o indicado foi o nome do senhor Tião Bocalom, uma pessoa integra, que participa há muito tempo da política do Acre, foi um dos principais combatentes da Frente Popular. Esse foi o nome escolhido pelo partido”, disse ele.

E acrescenta: “quero ressaltar o papel do deputado José Bestene, que teve um papel fundamental nesta construção, que retirou seu nome e declarou apoio da candidatura de Bocalom. Entende que o partido necessita, sim, de um nome com chances de vitória, não que o José Bestene não tivesse chances. A escolha de Bocalom agradou a todos do Partido. O PP já tem seu nome para essa eleição. É o reconhecimento de um nome de uma pessoa que sempre esteve ao lado da oposição”, ratifica Diniz.

Quando à pandemia, Gehlen Diniz disse que “defender Bolsonaro não tem como”, ao revelar que Bolsonaro se contrapõe ao isolamento social, única ferramenta indicada pela Organização Mundial de Saúde no combate ao novo coronavírus.

Da redação do Notícias da Hora

Deixe seu comentário

comentários