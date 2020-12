Líder do Comando Vermelho é preso por equipes da força de segurança pública do Acre

Após todo um trabalho de investigação feito pela Polícia Civil do Acre, nesta quinta feira, 17, foi cumprido um mandado de prisão, expedido pela Vara de Delitos de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco, em desfavor de C. S. F, o “Trovão”, uma das principais lideranças da organização criminosa Comando Vermelho em Feijó, que estava foragido há quase um ano. A operação contou com o apoio das polícias Militar e Penal.

Na residência de “Trovão”, a polícia apreendeu celulares, dinheiro, aparelhos de TV, prensa para preparo de drogas e aproximadamente 20 câmeras de segurança para monitoramento das imediações do local onde ele estava escondido.

Na ocasião também foi preso o braço direito de “Trovão”, que atende no mundo do crime por “Muçum”, com o qual a polícia apreendeu quase um quilo de droga e uma quantia de R$ 10 mil enterrados no quintal da casa.

A ação foi coordenada pelo delegado, Railson Ferreira, que destacou a fundamental importância da cooperação entre os órgãos de Segurança Pública no combate à criminalidade.

“Feijó precisa e vai voltar a ser uma cidade ordeira. A população feijoense precisa acreditar nas forças de Segurança Pública”, finalizou o delegado Railson.

Willamis Franca, da redação do Notícias da Hora

Deixe seu comentário

comentários