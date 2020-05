Líder comunitário do Segundo Distrito pede apoio ao prefeito para amenizar sofrimento da Comunidade

O líder comunitário do Bairro do Segundo Distrito, Antônio Apolinário, participou de uma reunião com o prefeito da cidade de Sena Madureira, Mazinho Serafim, na ocasião ele disse em um grupo de WhatsApp que iria expor a autoridade municipal o sofrimento enfrentado pela comunidade do bairro em relação a falta de acesso pelo único ramal que possibilita a trafegabilidade de veículos ao bairro.

Mário lobão é um dos ramais mais antigos do Município, que permite o acesso de veículos ao Bairro do Segundo Distrito, principalmente em caso de doença e patrulhamento policial.

As famílias residentes naquele bairro, no momento não estão podendo contar com esta garantia constitucional, devido a quantidade de buracos no local que deixa o ramal praticamente sem acesso, colocando em risco a saúde e a segurança da comunidade por falta de um socorro emergencial.

Nossa reportagem constatou em um grupo de WhatsApp a postagem feita pelo líder comunitário Antônio Apolinário, dizendo que o prefeito garantiu durante a reunião que irá fazer o mais rápido possível um serviço de melhoramento no local, para amenizar o sofrimento dos moradores daquele bairro.

Ronaldo Duarte

