Liberação de recursos para Educação, Saúde e Produção em Brasiléia  

Ronaldo Duarte

O deputado federal Alan Rick recebeu esta semana em seu gabinete em Brasília, a prefeita Fernanda Hassem do município de Brasiléia. A prefeita buscou junto ao deputado, a liberação de recursos para o desenvolvimento da sua cidade. Alan Rick disse a reportagem do Sena online.net que está organizando a solenidade de entrega de implementos agrícolas adquiridos com emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 300 mil. Também será entregue um ônibus escolar no valor de R$ 200 mil. O ônibus já está no município.

Alan afirmou ainda, que já está liberando também os recursos da reconstrução da Escola Socorro Frota, junto ao FNDE. Uma das obras mais importantes para a educação municipal, orçada em cerca de R$ 4 milhões.

Segundo o parlamentar, em breve será dado a ordem de serviço da construção do novo mercado e feira do agricultor naquele município, que custará mais de 600 mil reais, realizando o anseio dos produtores rurais, feirantes e da população de Brasiléia. Alan Rick salientou ainda, que já está garantido R$ 300 mil também no orçamento de 2020, para a manutenção da Saúde Municipal. Finalizou dizendo que foi um prazer receber em seu gabinete a prefeita e a equipe da AMAC, e estará sempre à disposição.

Deputado Alan Rick se destaca no parlamento federal e no seu Estado pelo empenho em locar recursos para melhorar a vida das famílias acrianas, não só nas áreas da educação e saúde mais também na parte da infraestrutura dos municípios do Acre.

Deixe seu comentário

comentários