Lata da castanha está sendo comercializada a 35 reais em Sena Madureira

Da Redação

Nesse mês de janeiro os compradores de castanha já se encontram nos rios de Sena Madureira negociando o produto com os trabalhadores rurais. Por enquanto, a lata está sendo comercializa ao preço de 35 reais.

Um dos compradores é o senhor José Cordeiro que utiliza um barco de sua propriedade para fazer as viagens aos rios. “Estamos comprando a castanha e pagando à vista, viajando pelos rios do nosso município e transportando no meu próprio barco”, comentou.

A tendência é que esse valor possa aumentar nos meses seguintes.

A castanha coleta na floresta de Sena Madureira é exportada para outros Estados e até mesmo para fora do Brasil.

Deixe seu comentário

comentários