Laboratório de drogas: Infratores presos são condenados a mais de 40 anos pela justiça de Sena Madureira

Três infratores presos neste ano em uma casa que funcionava como laboratório de drogas no Bairro Bom Sucesso, em Sena, foram condenados pela justiça. A sentença, assinada pelo juiz de direito Fábio Farias, foi divulgada nesta quarta-feira (28).

Alexandro Lima da Silva, Alisson Lima da Silva e Francisco Tomas Saldanha Umbeto foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Com base nas provas apresentadas, o juiz Fábio Farias estabeleceu as penas da seguinte forma:

Alexandro Lima da Silva: 8 anos e 4 meses por tráfico de drogas; 4 anos por associação ao tráfico

Penal total: 12 anos e 4 meses em regime fechado

Alisson Lima da Silva: 8 anos e 4 meses por tráfico de drogas; 4 anos por associação ao tráfico

Penal total: 12 anos e 4 meses em regime fechado

Francisco Tomas Saldanha Umbato: 11 anos e 8 meses por tráfico de drogas; 7 anos por associação ao tráfico

Pena total: 18 anos e 8 meses em regime fechado

LABORATÓRIO DE DROGAS FUNCIONAVA NO BAIRRO BOM SUCESSO

Com base no recebimento de denúncias, policiais militares de Sena Madureira conseguiram desmanchar o laboratório de entorpecentes que operava em uma residência localizada no Bairro Bom Sucesso. No local, segundo a denúncia do MP, os criminosos produziam, fabricavam, tinham em depósito e guardavam, com vistas ao comércio de entorpecentes.

Na incursão da Polícia, foram apreendidos 8 baldes, totalizando 28 litros e 01 prato transparente, todos contendo substâncias entorpecentes, tipo “oxi”.

Também foi preso Elizeu Nunes da Silva, o quarto integrante do grupo. Este, por sua vez, faleceu antes de ser julgado pela justiça de Sena Madureira.

