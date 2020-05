Laboratório de drogas em Sena: Juiz converte prisões e acusados continuam na cadeia

Redação Senaonline.net

O juiz de direito da vara criminal de Sena Madureira, Fábio Farias, manteve, após a realização de audiência de custódia, as prisões de Elizeu Nunes e Alexsandro Lima, presos nesta semana pela Polícia Militar no Bairro Bom Sucesso, em uma casa que operava como laboratório de drogas.

Na decisão, o magistrado converteu as prisões em flagrante em prisões preventivas em face de todo o material que foi apreendido pela PM em poder dos dois.

“Infere-se que a determinação de prisão preventiva está condicionada a verificação de três pressupostos: Prova da materialidade ou existência do delito, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. No caso em análise, a materialidade do delito encontra-se consubstanciada ao Boletim de ocorrência da PM”, frisa.

A narrativa da decisão também atesta: “Consta no caderno processual que os autuados e outros estavam, em tese, realizando o preparo e o refino de drogas no Bairro Bom Sucesso, num verdadeiro laboratório, tanto que os policiais apreenderam cinco baldes contendo substâncias entorpecentes na forma líquida, além da apreensão de materiais utilizados para manipulação dos entorpecentes, como: solução de bateria, balança de precisão, barrilha, embalagens transparentes, pacotes de papel toalha, dentre outros”.

Como se não bastasse o farto material encontrado na casa, ainda foi apreendida a quantia de 711 reais em dinheiro e três aparelhos celulares.

De acordo com a Polícia, ao término do preparo a droga iria render pelo menos cinco quilos de cocaína.

Com a decisão do juiz, os dois acusados foram encaminhados para o presídio de Sena Madureira onde aguardarão segunda ordem.

Deixe seu comentário

comentários