Justino Queiroz disputará uma vaga de vereador na Capital pelo PSD

O filho de Sena Madureira Justino Queiroz estava pretendendo disputar o cargo de prefeito em 2020, em Sena Madureira, mas após uma conversa com o senador Sergio Petecão, Justino firmou um compromisso de concorrer pelo PSD a uma vaga de vereador na Capital, Justino poderá ser eleito em decorrência dos conhecimentos administrativos por ter ocupado vários cargos em diversas administrações no estado.

Nossa reportagem manteve contato com o pré-candidato que nos afirmou que está preparado para encarar este desafio e contará com total apoio do senador Sergio Petecão, sobre a desistência da disputa em Sena Madureira o mesmo afirmou que ficará para uma próxima oportunidade tendo em vista que o projeto do PSD é fazer o maior número de vereadores na Capital em 2020.

Ainda não foram confirmados novos nomes, mas se comenta que outro filho de Sena Madureira também poderá entrar na disputa municipal na Capital.

