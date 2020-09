Justiça volta a realizar julgamentos em Sena Madureira de forma semipresencial 

Por: Edinaldo Gomes

A justiça de Sena Madureira retomou nesta segunda-feira (14), a realização de julgamentos no Fórum Desembargador Vieira Ferreira. Em razão da pandemia provocada pela Covid-19, as sessões foram suspensas e nesse novo formato estão ocorrendo de forma semipresencial.

Nesse sentido, as portas do Tribunal do júri estão fechadas para o público. Participam da sessão apenas o juiz, o promotor, o defensor, os jurados e o réu.

O juiz de direito de Sena Madureira, Fábio Farias, disse em entrevista à imprensa que todas as medidas foram adotadas com o fito de evitar a disseminação da covid-19. “Sena Madureira é a segunda cidade do Acre a retomar a realização de julgamentos. Adotamos todo o protocolo necessário, com a utilização de EPis, distanciamento, dentre outras medidas. O sorteio do corpo de jurados foi feito por videoconferência”, destacou.

O último julgamento no Fórum de Sena Madureira tinha ocorrido em novembro do ano passado.

De acordo com o juiz Fábio Farias, a projeção é promover 9 julgamentos até o final deste ano.

