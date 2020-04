Juiz diz que Eleições municipais podem ser adiadas para dezembro deste ano

Em uma live realizada esta semana, o juiz de direito Giordane Dourado disse que se acaso a pandemia do Coronavírus não seja controlada, existe a possibilidade de adiamento das eleições deste ano.

“Alguns especialistas estudam adiar as eleições para novembro ou dezembro, mas, para isso, a pandemia do Coronavírus deve estar controlada até o fim do primeiro semestre”, declarou.

Dourado destacou que esta decisão vai depender do nível de responsabilidade da população. “Se a pandemia ficar descontrolada este ano, como vamos fazer eleições? Se terminado o primeiro semestre e essa curva de contaminação não diminuir, fica complicado para candidatos e eleitores”, explicou.

Fonte-contil

