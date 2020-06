Jovem que entregava marmita em bicicleta tem cabeça esmagada por caminhão

Uma jovem identificada por Ana, de 20 anos, morreu nesta terça-feira (16) atropelada por um caminhão na rua José Pereira Gurgel, Centro do município do Bujari, 25 km da capital Rio Branco.

Ana trabalha com sua mãe em uma pensão e estava trafegando em sua bicicleta no sentido bairro-centro para fazer uma entrega de uma marmita a um cliente, quando o condutor de um caminhão boiadeiro que trafegava no mesmo sentido a atropelou. Com o impacto Ana sofreu várias fraturas pelo corpo e teve a cabeça esmagada.

O condutor do caminhão não percebeu que havia atropelado a vítima e seguiu normalmente trafegando no veículo. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu abordar o motorista que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) na capital.

.O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

