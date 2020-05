Jovem é executado na frente da namorada

Maycon Barroso de Alencar, 28 anos, foi morto com vários tiros no rosto e região do tórax, na noite deste domingo (24), no Ramal Bom Futuro, Vila Acre, segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia Militar informou que a namorada da vítima, que não teve o nome divulgado, disse que o crime ocorreu por volta das 19h, quando os dois voltavam para casa e foram abordados por cinco indivíduos.

Após a abordagem, os dois foram levados para o local da execução e namorada foi liberada depois da morte de Alencar. A polícia não informou quantos tiros atingiram a vítima nem o local onde eles moravam.

O corpo foi encontrado atrás de uma construção com vários disparos no rosto e tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado, mas ao chegar no local só atestou o óbito do jovem.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização dos exames cadavéricos.

Fonte-G1

