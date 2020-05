Jovem é amarrado e morto com varias perfurações de faca

Ronaldo Ribeiro de Lima, de 20 anos, foi encontrado morto, na tarde desse domingo (24), em uma área de mata no Ramal do Rodo, na região do bairro Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

O corpo do jovem foi achado por moradores da região ao passarem pelo local. Segundo informações do 2º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o rapaz estava amarrado e com cerca de nove perfurações de arma branca pelo corpo.

Em seguida, os populares acionaram a polícia, que isolou a área para os trabalhos da perícia. Além das facadas, a vítima apresentava sinais de tortura.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e levou o corpo de Lima para a sede do órgão para realização dos exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos. O delegado Ricardo Casas, responsável pelo caso, disse que ainda aguarda as informações do relatório que deve ser preparado pela equipe.

