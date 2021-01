Jovem de 24 anos de idade desaparece nas águas do rio Purus

Da Redação

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira procuram desde as primeiras horas da manhã de hoje o corpo do jovem Alano Júnior Monteiro, 24 anos, desaparecido nas águas do rio Purus, nas imediações da comunidade Piedade. Além dos Bombeiros, familiares também auxiliam nas buscas.

Conforme informações, na sexta-feira (1º), Alano viajava em uma canoa na companhia de outra pessoa quando houve o alagamento do barco e o mesmo não conseguiu sair para a margem do rio. Moradores informaram que a vítima teria ingerido bebida alcóolica na noite anterior.

Deixe seu comentário

comentários