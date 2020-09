Jovem de 17 anos é esfaqueado em Sena Madureira e se encontra internado na capital

Redação

Uma tentativa de homicídio foi registrada por volta das 19 horas de domingo (13), no Bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira. F.F.S, 17 anos de idade, foi atingido por uma facada próximo ao peito direito quando retornava pra casa.

De acordo com o apurado, ele estava jogando bola na quadra do Bairro e, ao término da partida, outro morador que o mesmo tinha como “amigo” o esfaqueou. “Até agora não sabemos o real motivo, mas queremos que a justiça seja feita”, disse o pai do menor.

Socorrido por terceiros, o jovem deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes e em seguida foi transferido para a capital onde se encontra internado até o presente momento.

Não há informações sobre o paradeiro do acusado.

Deixe seu comentário

comentários