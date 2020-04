Jornalistas Raimundo Fernandes e Jairo Carioca são os homens da comunicação do governo que vão cuidar do interior

Blog-Evando Cordeiro Os jornalistas Raimundo Fernandes, que já dirige a rádio Difusora Acreana, e Jairo Carioca, diretor da rádio Aldeia, vão ter mais funções daqui pra frente, conforme decidiram o governador Gladson Cameli (Progressistas) e a secretária de Comunicação do Estado, Silvânia Pinheiro. Carioca vai comandar toda a rádio difusão FM no interior e Fernandes as AMs.

Vale lembrar que toda a rede está sendo recuperada pelo atual secretária, que chegou a ir em Brasília junto à bancada federal pedir apoio para essa recuperação. Ou seja: a comunicação está em boas mãos.

O aumento da responsabilidade deles nas comunicações está publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 24.

