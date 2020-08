Ivoneide Bernardino – MDB, reivindica do Governo do Estado a Implantação de um Centro de Zoonoses no Município

Por-Ronaldo Duarte A vereadora Ivoneide Bernardino em seu pronunciamento na ultima Sessão da Câmara Municipal de Sena Madureira, solicitou do Governo do Estado a Implantação de um Centro de Zoonoses no Município (a conhecida Carrocinha). O objetivo da Implantação desse centro, é garantir o Bem estar dos animais e da população.

De acordo com a Vereadora, com a Pandemia, aumentou muito o número de animais abandonados nas ruas da cidade. Com isso, aumenta também, o risco de acidentes, doenças como: raiva, leptospirose, toxoplasmose, lipoplasmose, leishmaniose e até a dengue. Mas, além do Centro trazer mais segurança a população, também proporciona mais cuidados aos nossos animais, que sofrem com maus tratos, doenças e fome. Também, possibilita terem um lugar adequado enquanto aguardam possível adoção.

Em Sena Madureira, existem vários voluntários que cuidam desses animais abandonados, e essas pessoas, merecem nosso respeito e reconhecimento pelo trabalho que fazem.

Outro ponto abordado pela vereadora Ivoneide Bernardino, foi a reconstrução da Escola Estadual que foi queimada por Vândalos na estrada da Mário Lobão. A Vereadora solicitou informações da Secretaria de Estado de Educação, a respeito da nova escola, haja vista, o grande número de alunos que estudam naquela localidade, inclusive as crianças que residem no ramal do Nazário.

De acordo com informações fornecidas pelos moradores do referido ramal, não tem como essas crianças se deslocarem para a Escola do km 7, pois, além da distância, no período de chuvas, o ônibus não tem como entrar para pegar esses alunos. “Contamos com a sensibilidade do nosso Secretário de Estado Mauro e a coordenadora do Núcleo, Sra. Irlâne, (de quem já soubemos informações de que já levou esta demanda para o Estado resolver).

