Investimentos: Escolas do alto rio Iaco são reconstruídas pelo Governo

Atendendo reivindicações dos moradores, o Governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Educação (SEE), promoveu investimentos em duas escolas localizadas no alto rio Iaco, em Sena Madureira. Em vistoria feita pela equipe da SEE, constatou-se que as escolas Santa Ana e Tabatinga estavam prestes a desabar.

Diante disso e seguindo determinação do governador Gladson Cameli, as unidades de ensino foram revitalizadas, passando a oferecer um melhor ambiente para alunos, professores e a comunidade em geral.

A Santa Ana é a última escola do rio Iaco gerenciada pelo Estado. “Graças a Deus conseguimos concluir os trabalhos tanto na escola Santa Ana como também na Tabatinga. Em nome do secretário Mauro Sérgio e de toda a nossa equipe parabenizamos as duas comunidades. Pra nós, é motivo de alegria poder estar contribuindo com o Ensino na zona rural. Certamente outras comunidades serão atendidas”, destacou o professor Beto, coordenador de Gestão do Núcleo da SEE, em Sena Madureira.

As duas escolas foram revitalizadas ganhando novos telhados, novas salas, portal de acesso, banheiros, dentre outros investimentos.

