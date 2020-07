Investimento: Governo do Estado enviará 6 ônibus novos para Sena Madureira

Edinaldo Gomes, da Redação do Jornal Difusora

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação, irá contemplar a cidade de Sena Madureira com 6 ônibus escolares. A garantia foi dada nesta quinta-feira (9), pelo secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz que esteve reunido com a professora Irlane Diniz, coordenadora da SEE, em Sena Madureira.

Ao todo, o governador Gladson Cameli fez a entrega oficial de 110 ônibus novos que serão distribuídos em todas as cidades Acreanas.

Para a professora Irlane Diniz, trata-se de uma conquista importante para as escolas de Sena Madureira. “Recebemos essa notícia com muita felicidade. Esses ônibus novos irão suprir várias necessidades das nossas escolas e atenderão também os alunos com necessidades especiais. Fica o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli, ao secretário Mauro Sérgio e a todos que tem esse olhar especial pela educação”, comentou.

O deputado Gehlen Diniz, líder do Governo na Aleac, participou do ato de entrega dos ônibus em Rio Branco e disse que, mesmo em meio a essa pandemia causada pela Covid-19, o governo tem se esforçado para trazer benefícios à população. “O momento é muito satisfatório. Os 22 municípios do Acre serão contemplados com esses ônibus. Fico feliz em saber que a minha cidade natal – Sena Madureira, irá receber 6 ônibus novos. Parabéns ao governador. Parabéns a todos”, destacou.

A data da entrega dos ônibus ainda está sendo definida pela Secretaria Estadual de Educação.

