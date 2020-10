INVESTIGAÇÃO: Polícia tenta prender acusado de executar jovem em Sena Madureira

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Um minucioso trabalho de investigação vem sendo realizado pela Polícia de Sena Madureira com o fito de elucidar a morte do jovem Diones da Silva, ocorrida na madrugada da última sexta-feira (9), no Bairro da Vitória.

Até o final da tarde desta segunda-feira (12), ninguém tinha sido preso, mas o trabalho de apuração continua sendo feito tanto pela Polícia Civil quanto pela inteligência da Polícia Militar.

Pelo o que foi investigado até agora, Diones se encontrava em casa quando foi surpreendido pelo autor do crime e não teve como esboçar reação. Vários disparos foram efetuados contra o mesmo, atingindo principalmente a região da cabeça. O jovem morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

As evidências apontam que o homicídio pode ter sido motivado pela guerra entre facções criminosas, porém, a Polícia não confirmou se Diones pertencia ou não a algum grupo faccionado.

O caso permanece em fase de investigação.

