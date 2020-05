Infrator é flagrado com mais de 100 gramas de maconha na estrada de Manoel Urbano

Redação Senaonline.net

A Polícia Militar de Sena Madureira prendeu nesta terça-feira (26), Pedro de Lima, 20 anos, residente no Bairro Segundo Distrito, com 133 gramas de maconha. O flagrante se deu na altura do km 3, BR-364, sentido Sena a Manoel Urbano.

Os PMs desenvolviam patrulhamento de rotina quando decidiram dar ordem de parada a uma motocicleta cujo garupa era esse infrator. Dentro de sua bermuda foi localizada uma sacola plástica contendo o produto entorpecente.

Ao trocar algumas palavras com os policiais, o acusado disse que se deslocou de Sena Madureira até a ponte do Purus, localizada próximo a Manoel Urbano e iria entregar o ilícito para outra pessoa, entretanto, essa pessoa não estava no local combinado.

Após os procedimentos de praxe, ele foi conduzido para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira onde aguardará decisão judicial.

Deixe seu comentário

comentários