Incêndio devasta vegetação no Parque Ambiental, em Sena

Integrantes do Corpo de Bombeiros foram acionados no começo da tarde desta quarta-feira (26), para conter um incêndio nas matas do Parque Ambiental localizado no Bairro Ana Vieira. O fogo estava se espalhando rapidamente, podendo atingir residências próximas.

Com toda a técnica e esforço, os Bombeiros conseguiram debelar as chamas.

Somente na data de ontem 11 ocorrências desse tipo foram registradas em Sena Madureira e apesar das orientações repassadas muitos moradores não estão tendo a consciência de evitar esse tipo de prática.

