Ifac de Sena Madureira abre novas vagas para os cursos de Física e Zootecnia

Edinaldo Gomes

Para quem já concluiu o ensino médio e deseja ingressar em um curso de nível superior, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) – Campus/Sena Madureira, está com vagas abertas para os cursos de Licenciatura em Física e Bacharelado em Zootecnia.

Ao todo, estão sendo ofertadas 13 vagas para Física e 16 vagas para Zootecnia, sendo que as inscrições começaram nesta quarta-feira (4) e irão se estender até o próximo dia 9. “São vagas remanescentes. Essa é uma excelente oportunidade para quem anseia entrar em um curso de nível superior”, destacou o Professor/Doutor, Nagiclécio, coordenador do curso de Física, em Sena Madureira.

As vagas serão definidas com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Quem fez o Enem do ano 2010 pra cá, poderá participar da seletiva. “O candidato pode utilizar a melhor nota que obteve nesse período e se inscrever. Desde 2013 temos turmas de Zootecnia em Sena Madureira e o curso vem funcionando a contento”, informou Adriano Queiróz, coordenador do curso de Zootecnia.

Vale lembrar que as inscrições são feitas exclusivamente via internet, no site: http://selecoes.ifac.edu.br.

Deixe seu comentário

comentários