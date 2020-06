Idoso sofre acidente ao tentar desviar motocicleta de gato em Rua de Sena Madureira

Redação Senaonline.net

O idoso Raimundo Nonato da Costa, 71 anos de idade, foi vítima de um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, 22, na cidade de Sena Madureira. Segundo consta, ele conduzia uma motocicleta pela estrada Xiburema, próximo ao comércio do palito quando um gato surgiu em sua frente repentinamente. Ao tentar desviar a moto do animal, ele acabou perdendo o equilíbrio, indo ao solo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e fez o resgate do idoso até o hospital João Câncio Fernandes. Raimundo Nonato sofreu escoriações pelo corpo e um corte embaixo do pé direito. Por outro lado, o gato saiu totalmente ileso.

