IAPEN/AC divulga edital para processo seletivo com remuneração de até R$10 mil

Fonte- Contil

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC) divulgou nesta terça-feira (28), o processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de nível médio e superior para atende a atenção básica à saúde prisional.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado, traz 16 vagas para níveis médio e superior nos cargos de Técnico em enfermagem, Microscopista, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Cirurgião Dentista, Médico e Nutricionista.

A remuneração pode chegar a R$ 10.298,95, no caso de médico. As inscrições podem ser feitas entre a quarta-feira 29/01 até 20/02/2020 pela Internet: no site www.ibade.org.br. As solicitações de isenções poderão ser feitas até a próxima sexta (31).

Deixe seu comentário

comentários