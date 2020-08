Hospital João Cãncio Fernandes: Obra de ampliação e reforma em andamento  

A mais importante unidade de saúde de Sena Madureira será totalmente repaginada. Com verbas oriundas de emendas parlamentares e recursos próprios, o Governo do Acre já deu início a obra de Ampliação e Reforma do Hospital João Câncio Fernandes.

Nesse primeiro momento, está sendo feita a ampliação da unidade. Em seguida, começará a reforma. “Trata-se de uma obra muito importante para Sena Madureira. Aqui são atendidos moradores não somente de Sena como também de outros locais. Por um lado, essa obra proporcionará um espaço mais digno para a nossa comunidade ser atendida. Por outro, nossos profissionais também estarão atuando em melhores condições. Fica o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli e ao Deputado federal Alan Rick por todo o esforço”, comentou Edgardina Matos, Gerente-geral do Hospital de Sena.

O deputado federal Alan Rick (Democratas) destinou mais de 4 milhões de reais de suas emendas na área da saúde para esse trabalho em Sena Madureira. A bem da verdade, a obra deveria ter sido iniciada no governo passado, mas não houve o empenho necessário para tal fim. Pelo contrário, por pouco o Acre não perdeu esse recurso.

Entre a população a expectativa é grande em torno da conclusão dos trabalhos.

