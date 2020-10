Horário Eleitoral no Rádio começa dia 9 deste mês; Saiba como irá funcionar em Sena Madureira

Edinaldo Gomes, Redação do Jornal Difusora

O juiz eleitoral da 3ª zona, Fábio Farias, comandou na tarde desta terça-feira (6), uma reunião no Fórum Desembargador Vieira Ferreira para tratar sobre o Horário Eleitoral gratuito no Rádio dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Também estiveram presentes a chefe do fórum eleitoral da 3ª zona, Beatriz Pacífico, representantes das Rádios de Sena Madureira bem como os representantes das coligações.

De acordo com definição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Horário eleitoral gratuito terá início no dia 9 deste mês (sexta-feira). Em Sena Madureira, particularmente, será veiculado nas Rádios das 5 horas às 5:10 horas da manhã e das 10 horas ás 10:10 horas da manhã.

Esses dois horários citados são direcionados apenas para os candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito. Além disso, há também as inserções que devem ser divulgadas, impreterivelmente, nos seguintes horários: 5 horas às 11; 11 horas às 18 horas e das 18 horas às 24 horas.

A justiça eleitoral também definiu o tempo que cada coligação terá para apresentar suas propostas. A coligação “O trabalho continua” que tem como candidato Mazinho Serafim, do MDB, terá 6 minutos e 24 segundos. Já a coligação “Filhos de Sena, Unidos pelo povo” que tem como candidato a prefeito o deputado Gehlen Diniz (Progressistas) terá 3 minutos e 35 segundos.

O juiz eleitoral Fábio Farias disse, em entrevista à imprensa, que todas as medidas estão sendo adotadas para que o pleito transcorra da melhor maneira possível. “Hoje fizemos a reunião para tratar sobre o plano de mídia. Estamos seguindo o planejamento da corregedoria do TRE. Acredito que teremos eleições ordeiras em Sena Madureira. Estamos fazendo preparo com antecedência, já fizemos uma reunião com a cúpula de segurança e tratamos sobre a vinda do exército e de forças adicionais como, por exemplo, a Polícia Federal e a Força Nacional e estamos fazendo a logística e seguindo o planejamento do TRE” destacou.

Neste ano, Sena Madureira tem somente dois candidatos disputando a eleição para o cargo de prefeito. Já para vereador, 99 candidatos brigam pelas 13 vagas na Câmara Municipal.

O horário eleitoral gratuito será divulgado nas Rádios: Difusora 670 KHZ, Aldeia FM 105,9 MHZ, Dimensão FM 104,9 MHZ, Boas Novas 105,3 MHZ e Havalanche 102,7 MHZ.

