Homem que matou desafeto na zona rural de Sena Madureira ainda não foi capturado

Redação

Apesar do trabalho de investigação que vem sendo imprimido pela Polícia Civil de Sena Madureira, o principal acusado no assassinato do braçal Ecivaldo Ferreira da Rocha ainda não foi localizado. A Polícia Militar, por meio de seu serviço de inteligência também atua no caso na tentativa de prendê-lo.

O autor do crime já foi identificado. Na data do ocorrido, ele teria fugido para outra cidade, razão pela qual a equipe da Polícia Civil não conseguiu encontrá-lo durante diligência.

Ecivaldo Ferreira foi morto com um tiro de espingarda no último dia 10 na região do Projeto Joaquim de Matos, conhecido como Toco Preto. Até agora, as únicas informações que vieram á tona apontam que o mesmo teria ameaçado o filho do autor do crime.

No ano passado, Ecivaldo (a vítima), matou o próprio irmão nessa mesma localidade.

