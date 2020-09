Homem que estuprou e tentou estrangular ex-namorada é preso

Um homem foi preso após estuprar a ex-namorada e submetê-la a violência física e psicológica durante toda a noite do último sábado (26) na cidade de Capixaba, no interior do Acre. De acordo com polícia, o caso foi descoberto após a vítima procurar atendimento em uma unidade de saúde da cidade.

Acionados, os policiais relataram que a vítima estava bastante machucada, com um hematoma grave no olho esquerdo. Em estado de choque, a jovem relatou todas as agressões do ex-companheiro, que mora em Rio Branco. As agressões, segundo relato da vítima, se estenderam ainda por parte da manhã de domingo (27).

O suspeito, inclusive, teria tentado estrangular a vítima enquanto dizia: “tu é tão ruim que não presta nem para morrer”.

O homem foi preso um dia após o crime no bairro Sobral, em Rio Branco., e levado para a delegacia de flagrantes (Defla)

